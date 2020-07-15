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Раскрыт секрет подготовки пилотов для возвращения на работу после карантина
Как оказалось, все меры были придуманы еще до пандемии
Раскрыт секрет подготовки пилотов для возвращения на работу после карантина. Источником крайне интересной информации стал командир экипажа самолета А-320, пилот первого класса Андрей Литвинов, рассказавший обо всем в рамках интервью, данном радио Sputnik.
По словам специалиста, в мире авиаперевозок уже давно имеются все необходимые инструменты для того, чтобы вернуть пилотов к работе после самых разных периодов бездействия: и через полгода, и через года, и даже через полтора!
”Если у пилота перерыв больше трех месяцев, тогда он должен пройти тренажерную подготовку и выполнить несколько полетов с инструктором. Только после этого его допускают к самостоятельному полету. Если перерыв полгода, год или больше, то там другая, более сложная процедура”, - пояснил Литвинов.