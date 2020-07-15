Раскрыт секрет подготовки пилотов для возвращения на работу после карантина

По словам специалиста, в мире авиаперевозок уже давно имеются все необходимые инструменты для того, чтобы вернуть пилотов к работе после самых разных периодов бездействия: и через полгода, и через года, и даже через полтора!

”Если у пилота перерыв больше трех месяцев, тогда он должен пройти тренажерную подготовку и выполнить несколько полетов с инструктором. Только после этого его допускают к самостоятельному полету. Если перерыв полгода, год или больше, то там другая, более сложная процедура”, - пояснил Литвинов.