Раскрыт секрет похудения без отказа от алкоголя

Так, по словам австралийский диетолога Сары Ди Лоренцо, для этого достаточно лишь понимать, сколько калорий содержится в том или ином алкогольном напитке, пишет 7 News.

В числе самых «опасных» для фигуры она назвала коктейли и напитки, содержащие в себе сладкие сиропы и газировку. Например, специалист посоветовала заменить джин с тоником на джин с водой. В таком случае вы получите на 100 килокалорий меньше.

Также врач посоветовала отдавать предпочтение не вину, сухому шампанскому. Вместе с тем наиболее оптимальным выбором она назвала текилу — в одной рюмке напитка всего 60 килокалорий.

При этом Ди Лоренцо напомнила, что в течение одной неделеи должно быть от четырёх до пяти безалкогольных дней.