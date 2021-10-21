Раскрыт секрет похудения без отказа от алкоголя

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Раскрыт секрет похудения без отказа от алкоголяИ ведь это не так уж и сложно
Одним из главных советов при похудении является наставление отказаться от алкоголя. Но, как оказалось, это совсем не обязательно.
Так, по словам австралийский диетолога Сары Ди Лоренцо, для этого достаточно лишь понимать, сколько калорий содержится в том или ином алкогольном напитке, пишет 7 News.
В числе самых «опасных» для фигуры она назвала коктейли и напитки, содержащие в себе сладкие сиропы и газировку. Например, специалист посоветовала заменить джин с тоником на джин с водой. В таком случае вы получите на 100 килокалорий меньше.
Также врач посоветовала отдавать предпочтение не вину, сухому шампанскому. Вместе с тем наиболее оптимальным выбором она назвала текилу — в одной рюмке напитка всего 60 килокалорий.
При этом Ди Лоренцо напомнила, что в течение одной неделеи должно быть от четырёх до пяти безалкогольных дней.