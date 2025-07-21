Раскрыт секрет самоочищающихся дорог в Южной Корее

Система начала внедряться еще в 2007 году в Сеуле, а теперь охватывает и другие города, включая Тэгу.

Основной принцип работы — сбор дождевой воды с улиц, тротуаров и крыш в подземные резервуары. Затем эта вода используется для автоматической очистки дорог, полива зеленых зон и даже для охлаждения асфальта в жаркую погоду.

Вдоль дорожных разделителей скрыты форсунки, которые распыляют воду во время красных сигналов светофоров или в часы низкого трафика. Таким образом, с проезжей части смываются пыль, частицы резины и грязь.

По данным разработчиков, семиминутное орошение способно снизить температуру асфальта на 20 °C, а воздуха — на 5–7 °C. В некоторых городах используется не только дождевая вода, но и фильтрованная речная.

Кроме того, Южная Корея рассматривает возможность адаптации системы для зимы, используя подогретую воду для растопления снега и борьбы с гололедом.