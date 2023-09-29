Раскрыт секрет создания X-59 — самого странного и тихого сверхзвукового самолёта в мире

Его острый нос занимает половину длины самолёта, кабины пилота не видно, крылья кажутся крошечными по сравнению с фюзеляжем, а его огромный хвостовой двигатель выглядит как странная горбинка.

Однако за этим безумием стоит определённая логика. Дизайн является ключевым элементом, благодаря которому был создан уникальный сверхзвуковой реактивный самолёт, не создающий громкого звукового бума.

К слову, звуковой бум долгое время был «ахиллесовой пятой» сверхзвукового полёта. Когда самолёт превышает скорость звука, сжатые воздушные молекулы у корпуса самолёта создают ударные волны, которые формируют громкий и разрушительный звук, слышимый на земле.

Этот шум исторически был серьёзным препятствием для коммерческой жизнеспособности сверхзвукового полёта над сушей.

X-59, разработанный совместно с NASA, предназначен для экспериментальных испытаний, чтобы определить, какой уровень звукового бума люди на земле готовы принять от сверхзвукового самолёта.

По словам Дейва Ричардсона, директора программы X-59 в Lockheed Martin, благодаря новому дизайну, люди не должны ожидать сильного шума.

Основное преимущество X-59 заключается в его форме, а не в использовании дорогих материалов или экзотических двигателей.

Если его форма выглядит больше как инопланетный корабль из аниме, чем как реальное транспортное средство, созданное человеком, это потому, что она была придумана в другом измерении — с помощью компьютеров и людей, используя специальное программное обеспечение, созданное инженерами компании.