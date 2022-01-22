Раскрыт секрет засыпания за 2 минуты

По информации издания The Mirror, этот метод может быть особенно полезен для людей, страдающих бессонницей. Его суть заключается в том, что процесс засыпания необходимо разделить на два этапа: очистить разум и визуализировать изображение.

В рамках первого этапа человек должен расслабить мышцы лица (в том числе не забывая про челюсть, язык и мышцы вокруг глаз), после чего опустить плечи и расслабить верхние и нижние части рук.

Следующим шагом первого этапа выступает выдох и снятие напряжения в грудной клетке, после чего нужно сделать то же самое с ногами. На всё про всё, по словам специалистов, должно уходить не более минуты.

Далее человеку нужно визуализировать нахождение в особенно приятном месте: представить себя в каноэ посреди спокойного озера, либо в чёрном бархатном гамаке посреди тёмной комнаты.

После этого стоит перейти ко второму этапу, начинается который с 10-секундного повторения фразы «не думай». Отметим, что данный метод вполне успешно используется американскими военными службами. И, по данным учёных, является эффективным в 96% случаев по истечении шести недель.