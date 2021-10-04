Раскрыт список устройств, которые Huawei анонсирует в декабре

Так, согласно данным источников, под конец 2021 года компания запланирована представить ряд новинок, в числе которых смартфон-раскладушка Mate V, о котором мы писали ранее, две модели “умных” часов — Watch GT3 и Watch D , а также фитнес-браслет Fit 2.

В сети были объявлены и некоторые предварительные подробности о грядущих устройствах. В частности, Mate V приписывают 6,8-дюймовый внутренний дисплей и 1,35-дюймовый внешний. Предполагается, что работать аппарат будет на базе Kirin 9000 4G или Snapdragon 888 4G.

Что касается “умных” часов, о них известно еще меньше — работа на базе HarmonyOS 2.0, поддержка измерения ЭКГ, насыщения кислорода в крови и ЧСС.

От Huawei Watch Fit 2 ждут 1,64-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 456 х 280 пикселей, аккумулятор на 455 мАч, а также мониторинг ЧСС и степени насыщения крови кислородом.