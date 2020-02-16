Раскрыт способ есть сладкое и не толстеть

Так, по словам специалиста по вопросам питания Паскаль Гурдон, употреблять сладкое, не набирая при этом лишние килограммы, вполне возможно. Необходимо лишь есть десерт в моменты голода, а при насыщении ограничивать его прием. ”Но если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться”, — поделилась Гурдон.

Также способом есть сладкое и не толстеть поделилась диетолог Летиция Корона. Она отметила, что сладкое необходимо есть в конце приема пищи, ни в коем случае не заменяя им обед или ужин, подчеркнув необходимость ограничения употребления десертов между приемами пищи.