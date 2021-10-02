Раскрыт способ ограничить время, проведённое ребёнком за гаджетами, без ссор

О том, как ограничить их использование ребёнком, но при этом избежать ссор и скандалов, рассказала детский и семейный психолог Наталья Наумова. Её слова приводит РИА ФАН.

Так, специалист отмечает, что самим детям достаточно сложно «отороваться» от карманного девайса. И для того, чтобы этот процесс прошёл с минимальными стрессами, необходимо найти ему какое-то другое, не менее интересное занятие.

Для кого-то это может быть спорт, для кого-то творческие кружки. Главное, найти подходящие именно ему увлечения.

Также Наумова отметила, что важно изначально договориться с ребёнком, сколько времени он может проводить со смартфоном или любым другим гаджетом. Для учеников начальной школы это должно быть около полутора часов в день, для более взрослых — 2-3 часа.