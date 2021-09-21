Раскрыт способ остановить выпадение волос у переболевших COVID-19

По словам эксперта, в первую очередь необходимо обратиться к врачу. Никто, кроме специалиста не может назначить адекватное и целевое лечение. У всех разные особенности организма, в силу которых у людей, болеющих или перенесших COVID-19, начинают выпадать волосы. Определить причины и назначить лечение сможет только врач. А покупка средств для стимуляции роста волос в подобной ситуации – бессмысленная трата денег, считает Нагайцева.

«Большая часть пациентов имеет в анализах дефициты веществ, которые будут давать более интенсивный «волосопад». Специалист назначит полноценную терапию с приёмом препаратов, витаминных комплексов, микроэлементов. Есть пациенты, которым назначаются даже инъекции. И наружная терапия – как сопровождение. Такое лечение может назначить только врач. Тем более, что привычные препараты при постковидном синдроме работают совершенно иначе», – отметила Нагайцева.

Также эксперт подчеркнула, что только у единиц пациентов рост волос после коронавируса восстанавливается самостоятельно. В основном это обусловлено возрастом и общим состоянием организма. Поэтому поход врачу, если началось выпадение волос, обязателен.