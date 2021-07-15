Раскрыт способ получения минимальной цены на товар в Ozon

Автор обратил внимание на то, что один и тот же товар — в его случае это кошачий корм — на разных устройствах продается по разным ценам. Так, если на одном смартфоне ему предлагался товар за 1211 рублей, то на другом — за 1059.

“У меня сразу возникло предположение, что Ozon просто ставит новым пользователям цену пониже. Ведь надо как-то убедить их зарегистрироваться. А те, у кого уже есть аккаунт, могут перетерпеть. Они же и так, скорее всего, купят этот товар, раз ради него зашли на сайт”, — поделился автор.

Впоследствии он провел небольшой эксперимент, формируя в его рамках заказ в браузере в режиме инкогнито. Таким образом он и раскрыл способ получить минимальную цену на товар Ozon. По его словам, именно в приватном режиме браузера маркетплейс выдает самую низкую цену на товар.