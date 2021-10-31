Раскрыт способ распознать мошенническое приложение-подделку

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Раскрыт способ распознать мошенническое приложение-подделкуОказывается, это не так уж и сложно
Очень часто злоумышленники создают копии популярных сервисов, чтобы обмануть людей и получить доступ к их данным или деньгам.
О том, как защититься от подобной атаки, рассказал эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов. Он дал ряд советов, которые должны уберечь россиян от использования фейковых приложений.
Так, например, Вехов отметил, что если речь идёт об онлайн-покупках, то приложение магазина стоит скачивать с официального сайта «проверенной организации».
Если вы действительно хотите пользоваться мобильным приложением для покупок, то устанавливать его на смартфон можно только с официального сайта проверенной организации, тогда будет гарантия безопасности.
Виталий Вехов
В то же время эксперт предложил игнорировать рекламу, всплывающую на экране смартфона. Приложения, предлагаемые таким образом, в 60% являются фейковыми, заключил специалист.
Источник: Радио Sputnik