Раскрыт способ распознать мошенническое приложение-подделку

О том, как защититься от подобной атаки, рассказал эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов. Он дал ряд советов, которые должны уберечь россиян от использования фейковых приложений.

Так, например, Вехов отметил, что если речь идёт об онлайн-покупках, то приложение магазина стоит скачивать с официального сайта «проверенной организации».