Раскрыт способ «развода на деньги» мошенниками на сервисах свиданий

Об этом сообщило издание РБК. По информации источника, сейчас в России действует 22 группы мошенников, использующих схему, которая называется Fake Date. Жертву приглашают на свидание, как правило, от имени девушки в фейковый ресторан, театр или в какое-то похожее место. Далее, по схеме, жертве предлагается выкупить место в театре рядом с «девушкой» или оплатить столик в ресторане, после чего жертва остаётся и без свидания, и без денег.

Источник сообщает, что для этих целей мошенники используют предложения о посещении театров, ресторанов или комедийных стендап-шоу. А для получения денег переводят жертв на поддельные сайты.

Как отмечается, модель мошенничества Fake Date используется в России всё активнее: за последнее время обнаружено 700 доменов фейковых сайтов театров, стендап-шоу, ресторанов, кинотеатров, которые мошенники используют для кражи денег под видом приглашения на свидание. Также отмечено соотношение таких мест: доля фейковых театров и стендап-шоу составляет 60%, кальянных, SPA, ресторанов — 35%.

Также, по данным источника, сейчас в России действует 22 мошеннические группы, «работающие» по модели Fake Date. Они обманули россиян на 18 млн рублей.