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Раскрыт способ улучшения состояния сердца

Для этого нужно год тренироваться
Издание Circulation опубликовало материал, в котором сообщается о способе улучшить состояние сердца. Так, согласно данным американских ученых, положительно сказываются на сердце регулярные тренировки на протяжении года.
Раскрыт способ улучшения состояния сердца

По данным исследователей, при занятии физической активностью на протяжении 12 месяцев сердечная мышца становится более эластичной у людей с ранними признаками сердечной недостаточности.

В исследование было привлечено порядка 31 добровольца с некоторым утолщением сердечной мышцы и повышением биомаркеров крови, связанных с сердечной недостаточностью. Порядка 11 участникам назначили занятия йогой и силовыми тренировками три раза в неделю, остальные же имели индивидуально подобранный режим упражнений, в который входили такие активности, как ходьба, езда на велосипеде или плавание.

Спустя год регулярных интенсивных физический упражнений исследователи отметили улучшение жесткости сердца и кардиореспираторной подготовки. В то же время, исследователи на данный момент не могут спрогнозировать, столкнуться ли в итоге добровольцы с сердечной недостаточностью или нет.