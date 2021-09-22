Раскрыт способ улучшения состояния сердца

По данным исследователей, при занятии физической активностью на протяжении 12 месяцев сердечная мышца становится более эластичной у людей с ранними признаками сердечной недостаточности.

В исследование было привлечено порядка 31 добровольца с некоторым утолщением сердечной мышцы и повышением биомаркеров крови, связанных с сердечной недостаточностью. Порядка 11 участникам назначили занятия йогой и силовыми тренировками три раза в неделю, остальные же имели индивидуально подобранный режим упражнений, в который входили такие активности, как ходьба, езда на велосипеде или плавание.

Спустя год регулярных интенсивных физический упражнений исследователи отметили улучшение жесткости сердца и кардиореспираторной подготовки. В то же время, исследователи на данный момент не могут спрогнозировать, столкнуться ли в итоге добровольцы с сердечной недостаточностью или нет.