Раскрыт способ узнать, кто заблокировал вас в WhatsApp

По словам экспертов, все еще нет 100%-способа выяснить, находитесь ли вы в черном списке у контакта или нет. Но зато есть ряд косвенных признаков, которые и помогут выяснить это. Так, например, оказавшись в чьем-то списке заблокированных контактов, вы больше не сможете отслеживать, когда обладатель списка был в сети. Также в качестве “звоночка” о том, что вас закинули в черный список, может выступать отсутствие изображения пользователя у контакта.

Еще одним признаком вашей блокировки может оказаться отсутствие статуса у собеседника — заблокированным контактам они не демонстрируются. Также сами сообщения будут всегда иметь лишь одну галочку — это означает, что они не доходят до того, с кем вы переписываетесь. Но самым главным способом проверить, заблокировал ли пользователь вас, эксперты называют добавление его в чат — если вам не удается этого сделать, то вы, с вероятностью 99,9%, находитесь в черном списке.