Раскрыт способ заработка денег мошенников в Instagram

Сообщается, что механизм новой схемы заключается в создании поддельного профиля жертвы. Копируется вся основная информация пользователя — имя, фото на аватаре, биография и прочие личные данные. Далее мошенник делает вид, что фейковая страница является настоящей, подавая жалобу на оригинальный профиль. Запросить денег мошенник может оказывая услуги возврата доступа к аккаунту заблокированного пользователя.

Отметим, что новость была опубликована для освещения рисков, которым подвергаются пользователи соцсети Instagram, и не пропагандирует схемы мошенников. Для восстановления доступа к заблокированному аккаунту представители соцсети предлагают ознакомиться с соответствующей инструкцией в своем Справочном центре.