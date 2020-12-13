Раскрыт срок действия российской вакцины от коронавируса

«Спутник V», в случае успешного введения, предположительно сможеет защитить человека от COVID-19 на протяжении примерно двух лет, рассказал Гинцбург в эфире программы «Соловьев LIVE» на YouTube. Для сравнения он привёл срок действия вакцины Pfizer. Она, по словам врача, действует всего 4-5 месяцев.

Напомним, что ранее глава центра имени Гамалеи заявлял, что более 150 тыс россиян уже получили «Спутник V». При этом он также отметил, что это наибольшее число вакцинированных препаратом против COVID-19 среди всех стран мира, использующих аналогичные препараты.