Раскрыт срок начала испытаний единой вакцины от COVID-19 и гриппа в России

Так, по словам специалиста, на данный момент создана технологическая платформа единой вакцины против гриппа, а клинические испытания запланированы на конец следующего года. Базируется платформа на гибридной вакцине против ротавирусов. Вместе с этим российские ученые работают над разработкой препарата против различных вариантов коронавируса.

“Технологическая платформа для этого уже создана, но клинических испытаний еще не началось. Если с этой платформой всё будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата — конец следующего года”, — поделился Гинцбург.