Раскрыт уровень производительности флагманских смартфонов 2020 года

Как можно заметить, результаты нового решения от Qualcomm и вправду впечатляют — неназванное устройство, оснащенное Snapdragon 865, смогло выбить в однопоточном режиме целых 4 300 баллов! Данный показатель демонстрирует прирост производительности в районе 22-23% по сравнению с Snapdragon 855. Таким образом можно сделать выводы о том, что примерно на те же 22-23% будут мощнее флагманы 2020 года по сравнению со своими предшественниками из 2019 года. Вряд факт прироста для кого-то был неожиданностью, но сейчас мы хотя бы знаем насколько велик данный показатель.