Раскрыт уровень смертности разных вакцин от COVID-19

Судя по нему, «Спутник V» заметно безопаснее различных зарубежных аналогов. Как пишет Lenta.ru, прививка Pfizer и BioNTech летальна в 39,4 случаев на 1 млн введённых доз. У вакцины Moderna этот показатель равняется 20,2 случая.

Куда лучше ситуация у AstraZeneca и Johnson & Johnson — 12,8 и 7,5 смертей соответственно. У «Спутник V» этот показатель равен двум.

Отметим, что исследование базировалось на данных, опубликованных в открытых источниках о числе погибших вакцинированных. Причём хотя бы одним компонентом.