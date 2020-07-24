Раскрыт внешний вид неанонсированного VR-шлема Oculus Quest S

Напомним, что нескольким ранее источники публиковали и некоторые технические особенности грядущего VR-устройства. В частности, сообщалось, что Oculus Quest S получит частоту обновления изображения 90 Гц. Кроме того, отмечалось, что игровые контроллеры станут более удобными, тогда как крышку батарейного отсека научат не соскальзывать самостоятельно.

Сообщается также, что гарнитура VR-шлема Oculus Quest S может быть оснащена шестью степенями свободы, а для повышения производительности компания предусмотрит ее смену прямо с компьютера посредством кабеля Oculus Link. Согласно предварительным данным, официально выпущен Oculus Quest S будет не раньше следующего года.