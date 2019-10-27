Раскрыт внешний вид первой в мире яхты на жидком водороде
К особенностям яхты, которую назвали Aqua, приписывают рулевую рубку, которая выполнена в форме капсулы с обзором в 360 градусов. Также, судно оснастят смотровой комнатой, расположенной на заостренному носу. Яхту оборудуют удлиненной кормой, а также площадкой для вертолетов и даже бассейном с маленьким водопадом.
Известно, что 112 метровая яхта сможет вместить на борт 14 человек, для удобства которых будут построены каюты в размере семи штук, однако все помещение сможет расположить экипаж из 31 человека.
На борту Aqua будут находиться два 28 тонных резервуара с вакуумной изоляцией, в которых разместят жидкий водород. Отмечается также актуальная экологичность судна, поскольку единственным его выбором является вода. Максимальная скорость Aqua составит 17 узлов, тогда как крейсерская будет равна 10-12 узлам.