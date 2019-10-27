Раскрыт внешний вид первой в мире яхты на жидком водороде

К особенностям яхты, которую назвали Aqua, приписывают рулевую рубку, которая выполнена в форме капсулы с обзором в 360 градусов. Также, судно оснастят смотровой комнатой, расположенной на заостренному носу. Яхту оборудуют удлиненной кормой, а также площадкой для вертолетов и даже бассейном с маленьким водопадом.