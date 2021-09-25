Раскрыт возраст детей, когда они максимально рискуют заболеть коронавирусом

Коронавирусом могут заболеть в том числе дети и подростки. И о том, какие возрастные группы наиболее подвержены риску и почему, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Так, чаще других детей с COVID-19 сталкиваются дети до года и старше 14 лет, передаёт ТАСС.