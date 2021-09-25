Раскрыт возраст детей, когда они максимально рискуют заболеть коронавирусом

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Раскрыт возраст детей, когда они максимально рискуют заболеть коронавирусомИменно их родителям стоит быть наиболее внимательными
Очень долгое время после начала пандемии COVID-19 считалось, что в большинстве своём инфекции подвержены люди пожилого возраста. Но со временем выяснилось, что это не совсем так.
Коронавирусом могут заболеть в том числе дети и подростки. И о том, какие возрастные группы наиболее подвержены риску и почему, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Так, чаще других детей с COVID-19 сталкиваются дети до года и старше 14 лет, передаёт ТАСС.
Это связано с тем, что дети до года заражаются от родителей и они находятся в фазе становления адаптивного иммунитета. Поэтому при любой инфекции это самая уязвимая часть контингента.
Александр Горелов
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Что же до подростков от 14 лет, то распространённость коронавируса среди них связана с их социальной активностью. Также немалую роль играет и «смена геноварианта коронавируса на дельта-штамм».