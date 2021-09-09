Раскрыт вред бабьего лета для здоровья

Об этом специалист сообщила в рамках интервью радио Sputnik. В Центральной России бабье лето может наступить уже в середине сентября. По словам Романенко, эта пора чревата развитием простудных болезней, а также распространением вирусных инфекций.

Врач обратила внимание на то, что для осени, равно как и бабьего лета, характерна внезапная смена погоды. Так, утро может быть прохладным, день — жарким, в то время как вечер и ночь могут сопровождаться холодом и дождем.

“Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций. Когда мы замерзаем, происходит спазм сосудов, это предрасполагает к заболеванию. На эту почву "садится" любая инфекция", – сказала врач-терапевт”, — предупредила Романенко.