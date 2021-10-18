Раскрыт вред для здоровья отказа от стирки нового нижнего белья

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Раскрыт вред для здоровья отказа от стирки нового нижнего бельяЭто чревато различными болезнями
На портале The Derm Review провели исследование, в рамках которого было установлено, сколько людей не стирают нижнее белье после покупки. Как выяснилось, таких людей немало, в связи с чем биохимик данного портала раскрыла вред для здоровья, который таким образом можно нанести.
Отметим, что в соответствующем опросе приняло участие порядка 1061 человек. Как выяснилось, 31% из них не стирают новое нижнее белье перед тем, как начать его носить. Оказалось, что так делать нельзя, поскольку это чревато рядом заболеваний, в числе которых контактный дерматит и отек вульвы.
По словам биохимика, опасность представляют красители на новом белье, а также грибковые инфекции, которые могли остаться на ней от предыдущих покупателей во время примерки. Носка нестиранного бюстгальтера может привести к маститу.
“Это может быть особенно опасно для кормящих матерей, потому что они более уязвимы к подобного рода заболеваниям”, — сообщила специалист.