Раскрыт вред для здоровья отказа от стирки нового нижнего белья

Отметим, что в соответствующем опросе приняло участие порядка 1061 человек. Как выяснилось, 31% из них не стирают новое нижнее белье перед тем, как начать его носить. Оказалось, что так делать нельзя, поскольку это чревато рядом заболеваний, в числе которых контактный дерматит и отек вульвы.

По словам биохимика, опасность представляют красители на новом белье, а также грибковые инфекции, которые могли остаться на ней от предыдущих покупателей во время примерки. Носка нестиранного бюстгальтера может привести к маститу.

“Это может быть особенно опасно для кормящих матерей, потому что они более уязвимы к подобного рода заболеваниям”, — сообщила специалист.