Раскрыт вред энергетиков для здоровья

Как выяснилось, самым вредным действием энергетика является его способность истощать организм.

“Мы с помощью энергетиков стимулируем метаболизм, из-за этого истощается ресурс клеток и нарушается их нормальная деятельность. Наблюдается сбой в работе гипофиза. Если употребление энергетиков стало системным, то в будущем будет сложно восстановить работу всех гормональных систем”, — сообщил Хорошев.

Кроме того, передозировка энергетическими напитками чревата тахикардией — увеличением частоты сердечных сокращений от 90 ударов в минуту. Если пульс продолжительное время не нормализуется — необходима помощь врача.

Люкманов обратил внимание на то, что употребляются энергетики тогда, когда организм чувствует нехватку собственных ресурсов. Случается это при недосыпе или активной жизнедеятельности. Опасность в том, что любое искусственное увеличение потенциала организма расходует собственные ресурсы, которые нуждаются в восполнении. Если же последнего не происходит — нарушается система жизнедеятельности.

“Первой, как правило, страдает нервная система, появляются различные расстройства, снижается иммунитет, повышается заболеваемость, а дальше все зависит от возраста и людей с их набором заболеваний”, — заключил врач.

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