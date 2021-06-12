Раскрыт вред коровьего молока для детей

В частности, из-за коровьего молока у младенца может возникнуть дерматит и экзема. “Для детей в возрасте от одного года до трех лет белок коровьего молока — главный истинный аллерген. Даже кисломолочные продукты (творог, кефир) врачи начинают теперь вводить в рацион детей с осторожностью”, — предупредила врач.

Она также отметила, что если у ребенка наблюдаются высыпания на кожи и боли в животе необходимо обратиться к педиатру для формирования правильного рациона. Врач также обратила внимание на то, что замена коровьего молока козьим, или соевой смесью, в данном случае не поможет. Дело в том, что при наличии аллергии к белку коровьего молока имеет место быть и непереносимость козьего, а также соевого молока.