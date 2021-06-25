Раскрыт вред пива в жару

По словам специалиста, пиво негативно отражается на распределении жидкости в организме и вредит метаболизму. Врач отметила, что жажда утоляема любым напитком, однако пиво не лучший вариант.

“Но пиво — это концентрированный напиток, он способствует уменьшению жидкости в клетках и увеличению этой жидкости в межклеточном пространстве. То есть пиво вызывает не обезвоживание в чистом виде, а перераспределение воды в разных секторах”, — предупредила Павлова.

Помимо прочего не стоит забывать и о том, что пиво является калорийным напитком, способным привести к ожирению. Это еще одна причина, по которой стоит ограничить употребление пива в жару.

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