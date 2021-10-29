Раскрыт вред продуктов, которые принято считать полезными

В этот список вошли сухофрукты. Дело в том, что для того, чтобы они оставались мягкими и блестящими, в них часто добавляют жир и глицерин. Кроме того, для уменьшения времени на сушку применяются туннельные печи и даже бензиновые горелки, что и является опасным для здоровья.

С осторожностью стоит употреблять и орехи. Они, по словам диетолога, богаты фитиновой кислотой, которая ограничивает процесс усвоения минералов. Помимо прочего орехи являются аллергенными продуктами, а при неправильном хранении покрываются плесенью.

Отказаться также стоит и от гранолы, магазинных йогуртов, сырных продуктов, мультизлаковых батончиков и обезжиренного творога.

“Худеющие люди часто едят обезжиренный творог. Но для того, чтобы он стал таким, продукт должен пройти химический конвейер. Чтобы придать обезжиренным молочным продуктам товарный вид, в них добавляют стабилизаторы и крахмал (о которых не всегда пишут в составе). Всасывание кальция из таких продуктов значительно снижено. Инсулиновый индекс многих молочных продуктов, в том числе обезжиренных, достаточно высокий. Это значит, что его лучше не есть после пяти часов вечера тем, кто имеет проблемы с сахаром в крови и инсулином”, — сообщила диетолог.

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