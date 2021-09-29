Раскрыт вред режима энергосбережения для смартфона

Об этом специалист сообщил в рамках интервью радио Sputnik. Как выяснилось, несмотря на очевидные плюсы данного режима — увеличение времени автономной работы устройства — он также обладает и существенным минусом. В частности, эта функция негативно сказывается на работе смартфона.

По словам Кузьменко, во время работы этого режима отключаются программы, которые обеспечивают постоянное пребывание смартфона в сети.

“Режим энергосбережения может негативно повлиять на работу устройства, если у пользователя установлены живые обои и многочисленные виджеты, если пользователю важно, чтобы устройство постоянно синхронизировало контакты, аккаунты и различные сервисы. Также режим энергосбережения сильно замедляет беспроводные соединения – это и Bluetooth, и Wi-Fi, и GPS, и мобильный интернет, особенно 4G”, – пояснил специалист.