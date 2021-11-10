Раскрыт вред сна с домашними питомцами

Для питомцев спать в кровати с хозяевами полезно, так как это говорит о высоком уровне доверия. Помимо прочего таким образом животные могут установить с людьми более тесную связь. Кроме того, есть положительное влияние и на здоровье и психику животных.

В то же время, для человека сон с питомцем может обернуться негативными последствиями. Дело в том, что действия животных могут помешать глубокому сну. Так, из-за микропробуждений может возникнуть стресс и как следствие ухудшение сна;

“Животные могут двигаться, лаять, нарушать сон. Сон у собак и кошек непостоянен, они неизбежно встают и ходят по кровати, наступая на людей. Вся эта активность приведет к фрагментации сна”, — сообщил доктор Всеволод Полоцкий, директор по исследованиям сна и профессор кафедры медицины Университета Джона Хопкинса.

В то же время, нельзя сказать однозначно, что сон с питомцами в кровати вреден. Так, полезным он может оказаться для людей с депрессией или тревогой, а также детей.