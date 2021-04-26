Раскрыт вред употребления кофе на голодный желудок

По словам специалиста, употребление кофе с утра вовсе не гарантирует заряд бодрости. Более того, по ее словам, порой данный напиток может привести к обратному эффекту и человек начнет себя чувствовать еще более сонным. Так, лучше всего его выпить не ранее, чем через полчаса после подъема.

В то же время, на голодный желудок пить кофе — вредно. Дело в том, что он может спровоцировать рост уровня сахара в крови уже через несколько часов после употребления. “Но если пить кофе после завтрака, сахар в крови повышаться не будет. Этому помешают растительные волокна и белок из вашего завтрака”, — поделилась диетолог.