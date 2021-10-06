Раскрыт вред влажных салфеток для здоровья

Дело в том, что антибактериальные салфетки имеют в своем составе вещества, которые приводят к уничтожению полезной микрофлоры. Это, в свою очередь, способствует истончению кожи, создавая тем самым благоприятную среду для появления ссадин и трещин. Последнее может обернуться ослаблением иммунитета.

Врач предупредила, что использовать влажные салфетки стоит лишь в том случае, когда нет возможности вымыть руки традиционным способом. Также она предостерегла россиян от протирания лица влажными салфетками для рук. По словам Романенко, таким образом можно спровоцировать аллергию, раздражение, и даже негативно повлиять на репродуктивную функцию.

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