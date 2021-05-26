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Раскрыт вред жаропонижающих препаратов

Употребление этих лекарств достигло уровня эпидемии
“Радио 1” взяло интервью у кандидата медицинских наук, терапевта Андрея Кондрахина, в рамках которого врач раскрыл вред жаропонижающих препаратов.

Специалист отметил, что люди часто отдают предпочтение избавлению не от самого заболевания, а от симптомов, которыми оно сопровождается. По его словам, употребление жаропонижающих лекарств достигло уровня эпидемии. Так, россияне пьют эти препараты от многих причин, начиная от головных болей, заканчивая болями в животе.

В то же время, жаропонижающие препараты могут представлять угрозу для здоровья человека. Врач рассказал, что аспирин был выведен из состава жаропонижающих препаратов первой линии из-за его способности накапливаться.

А всем известный анальгин влияет на систему формирования красных кровяных телец. Парацетамол – вообще препарат достаточно серьёзный с точки зрения метаболизма в печени. Отравление парацетамолом может быть фатальным”, — заключил Кондрахин.