Раскрыт вред жаропонижающих препаратов

Специалист отметил, что люди часто отдают предпочтение избавлению не от самого заболевания, а от симптомов, которыми оно сопровождается. По его словам, употребление жаропонижающих лекарств достигло уровня эпидемии. Так, россияне пьют эти препараты от многих причин, начиная от головных болей, заканчивая болями в животе.

В то же время, жаропонижающие препараты могут представлять угрозу для здоровья человека. Врач рассказал, что аспирин был выведен из состава жаропонижающих препаратов первой линии из-за его способности накапливаться.

“А всем известный анальгин влияет на систему формирования красных кровяных телец. Парацетамол – вообще препарат достаточно серьёзный с точки зрения метаболизма в печени. Отравление парацетамолом может быть фатальным”, — заключил Кондрахин.