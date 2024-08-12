Раскрыта цена часа полета американских истребителей

Например, один час полета F-35A Lightning II обходится американскому бюджету в $41 986. Это далеко не самый дорогой самолет: час полета F-22 Raptor стоит $85 325, а для B-52 Stratofortress эта цифра увеличивается до $88 354.

Еще дороже обходится B-1B Lancer, для которого один час полета оценивается в $173 014. Но самым дорогим самолетом является E-4 Nightwatch, известный как «самолет судного дня».

Этот командный центр, способный управлять военными операциями во время ядерной войны, стоит $372 496 за час полета.

Эти цифры показывают, насколько дорого обходится поддержание боеспособности ВВС США и насколько велик вклад в их эксплуатацию.