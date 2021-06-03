Упоминание о Nintendo Switch Pro было обнаружено в базе данных одной из торговых сетей. Внимание на это обратило издание Centro. Так, согласно данным источника, больше данных о приставке появится уже завтра. Продавать же Switch Pro будут за 399 евро или примерно 35, 6 тыс рублей.

Журналисты Bloomberg нескольким ранее говорили о том, что больше подробностей об обновленной Switch пользователи смогут узнать до грядущей выставки Е3 2021, которая пройдет с 12 по 15 июня. Помимо прочего в издании сообщили, что производить новую консоль начнут в июле, тогда как купить ее можно будет осенью этого года.