Раскрыта цена PlayStation 5 без дисковода
При этом, что интересно, популярная на местном рынке сеть также раскрыла и цену аксессуаров для грядущей новинки. Так, например, новый контроллер DualSense обойдется покупателям не в 60 евро, как предполагалось ранее, а всего лишь в 50 евро. Столько же будет стоить и фирменная камера Sony. Беспроводные наушники Pulse 3D окажутся в три раза дешевле, чем говорилось ранее: 50 евро вместо 180. С полным списком аксессуаров и их цен можете ознакомиться на скриншоте ниже:
Напомним, что судя по последним данным, релиз PlayStation 5 состоится уже в конце 2020 года. Вероятнее всего, случится это, как и заявлялось ранее, в период рождественских праздников. Ожидается, что официальная цена и дата выхода консоли будут названы Sony в течение августа, в рамках грядущего мероприятия, посвященного устройству.