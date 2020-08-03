Раскрыта цена PlayStation 5 без дисковода

При этом, что интересно, популярная на местном рынке сеть также раскрыла и цену аксессуаров для грядущей новинки. Так, например, новый контроллер DualSense обойдется покупателям не в 60 евро, как предполагалось ранее, а всего лишь в 50 евро. Столько же будет стоить и фирменная камера Sony. Беспроводные наушники Pulse 3D окажутся в три раза дешевле, чем говорилось ранее: 50 евро вместо 180. С полным списком аксессуаров и их цен можете ознакомиться на скриншоте ниже: