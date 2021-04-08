Наука и технологии
Сегодня в 17:23
Раскрыта дата анонса новейшего Android 12
Ждать осталось всего-ничего
Спустя многие недели слухов и ожиданий, компания Google наконец-то назвала дату проведения конференции Google I/O 2021. На ней, помимо всего прочего, нас также ждёт полноценный анонс новой версии Android — Android 12.
Поисковый гигант подтвердил, что мероприятие для разработчиков, которое в этом году пройдёт в бесплатном онлайн-формате, начнётся 18 мая 2021 года. По опыту прошлых лет, анонс обновлённой мобильной операционной системы состоится в день «открытия» конференции.
Что интересно, интернет-инсайдеры также сообщали, что на Google I/O текущего года может состояться анонс следующего поколения доступных смартфонов компании — Pixel 5a. Так это или нет — узнаем совсем скоро. Но в одном можно быть уверенными уже сейчас. В период проведения мероприятия стоит ждать появление массовой тестовой версии Android 12.