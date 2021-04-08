Раскрыта дата анонса новейшего Android 12

Поисковый гигант подтвердил, что мероприятие для разработчиков, которое в этом году пройдёт в бесплатном онлайн-формате, начнётся 18 мая 2021 года. По опыту прошлых лет, анонс обновлённой мобильной операционной системы состоится в день «открытия» конференции.

Что интересно, интернет-инсайдеры также сообщали, что на Google I/O текущего года может состояться анонс следующего поколения доступных смартфонов компании — Pixel 5a. Так это или нет — узнаем совсем скоро. Но в одном можно быть уверенными уже сейчас. В период проведения мероприятия стоит ждать появление массовой тестовой версии Android 12.