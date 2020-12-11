Раскрыта дата анонса новых смартфонов среднего класса Huawei nova 8

По словам проверенного информатора Digital Chat Station, Huawei анонсирует сразу три новых смартфона - nova 8, nova 8 Pro и Enjoy 20 SE. Кроме того, китайский гигант также может презентовать новые “умные” часы Watch Fit. Источники заявляют, что все модели смартфонов будут работать на базе процессоров Kirin. Судя по всему, Huawei нашла способ решить проблему с дефицитом этих SoC.

Предварительная стоимость базовой модификации nova 8 составляет 460 долларов, тогда как за nova 8 Plus могут попросить 610 долларов.