Раскрыта дата анонса первых «умных» очков Facebook и Ray-Ban

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Раскрыта дата анонса первых «умных» очков Facebook и Ray-BanСпойлер: ждать осталось около суток
Ещё в 2020 году Facebook затизерила скорый анонс своих первых смарт-очков, созданных совместно с популярным брендом Ray-Ban. И вот, спустя почти год, мы наконец-то близки к этому моменту.
Если верить свежему тизер-постеру, анонс устройства состоится уже 9 сентября 2021, то есть завтра. На изображении, помимо самой даты, можно увидеть призыв подписаться, чтобы получить уведомление о релизе.
Что интересно, выход тизер совпадает с публикацией главой Facebook Марком Цукербергом видео, в котором он плывёт на лодке. Возможно, через него основатель соцсети пытался показать, что очки можно будет использовать для записи роликов в самых экстремальных условиях.
Напомним, что впервые о разработке «умных» очков Facebook заговорили осенью 2020-го, в рамках анонса шлема виртуальной реальности Oculus Quest 2.