Раскрыта дата анонса первых «умных» очков Facebook и Ray-Ban

Что интересно, выход тизер совпадает с публикацией главой Facebook Марком Цукербергом видео, в котором он плывёт на лодке. Возможно, через него основатель соцсети пытался показать, что очки можно будет использовать для записи роликов в самых экстремальных условиях.

Напомним, что впервые о разработке «умных» очков Facebook заговорили осенью 2020-го, в рамках анонса шлема виртуальной реальности Oculus Quest 2.