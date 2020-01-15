Раскрыта дата оснащения российской армии "летающим танком"

По словам источников в Минобороны, уже осенью текущего года будут проведены испытания первых образцов, которые могут пройти в Центре боевой подготовки и переподготовки летного состава армейской авиации в Торжке. Известно, что новый вертолет будет способен не только транспортировать спецназ, но и оснастит их оружием. Так, вертолет может нести четыре сверхдальнобойные ракета “Гермес”, а также восемь сверхзвуковых “Атак” или максимум две т авиабомб.

Благодаря боевой нагрузке новинка сможет устранять как наземные, так и морские и воздушные объекты, которые находятся на расстоянии до 20 км. Кроме того, вертолет оборудован новой авионикой, оптико-электронной системой, а также радарами и тепловизорами, что гарантирует непрерывное применение при любых погодных условиях.