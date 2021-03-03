Раскрыта дата первого полёта гиперзвуковой аэробаллистической ракеты США

Издание Flightglobal пишет, что запуск устройства должен состояться уже 7 марта 2021 года. Также журналисты приводят слова руководителя проекта, бригадного генерала Хита Коллинза, который заявил о полной сборке прототипа ракеты.

Напомним, что инженеры занимаются разработкой ARRW ещё с 2018 года. За её создание ответственна компания Lockheed Martin. После первичных работ, компания сумела успешно защитить проект боеприпаса в феврале 2020 года.

На данный момент нет точной информации о том, что именно будет представлять из себя новая американская ракета. Известно лишь, что это будет гиперзвуковая ракета с твердотопливным двигателем и отделяемым гиперзвуковым планирующим боевым блоком.