Раскрыта дата первого запуска ракеты Союз-5

Генеральный директор РКЦ Дмитрий Баранов рассказал, что на сегодняшний день именно эти сроки являются запланированными. При этом первый летательный аппарат будет собран уже к концу 2023 года.

Глава предприятия также добавил, что все составные части ракеты, включая двигатели, системы управления и телеметрические системы, поступят во II или III квартале 2023-го, а непосредственно сборка ракеты начнётся ближе к концу года.

Напомним, что Союз-5 является перспективным среднетяжелым аппаратом, предназначенным для удовлетворения актуальных потребностей российской космической отрасли.