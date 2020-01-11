Раскрыта дата поступления на боевое дежурство новых ракетных систем России

На данный момент военные, которые будут использовать новейшее вооружение, занимаются его подготовкой к боевому дежурству, в том числе и его техническим обслуживанием, настройкой и проверкой работоспособности различных частей системы.

Напомним, что российские военные приняли новый ракетный комплекс С-400 "Триумф" еще в конце прошлого года, причем непосредственно у представителей завода-изготовителя системы. Что же до испытательных стрельб, то они состоялись на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области. После данных испытаний, боевые расчеты совершили комбинированный марш в Ленинградскую область, преодолев более 2 тыс километров.