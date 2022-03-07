Раскрыта дата релиза видеокарты NVIDIA за полмиллиона рублей

Сообщается, что релиз намечен уже на 26 марта 2022 года. При этом ориентировочная цена GPU, при разработке которой производитель столкнулся с проблемами и по части памяти Micron GDDR6X частотой 21 ГГц, и по части программной поддержки, составляет 5 тыс долларов. С учётом нынешнего курса, это более 500 тыс рублей.

Отметим, что в этом мало удивительного. Более простая модель — RTX 3090 — уже дошла до ценника в 400 тыс рублей.

Тот же инсайдер, что раскрыл дату релиза новинки от NVIDIA, также рассказал, что компания отменила выпуск более доступной RTX 3070 Ti с 16 ГБ памяти.