Наука и технологии
Сегодня в 13:38
1 мин.

Раскрыта дата релиза видеокарты NVIDIA за полмиллиона рублей

Интересно, сколько по времени она будет «отбиваться» через майнинг?
В сети появилась информация о долгожданной флагманской видеокарте NVIDIA RTX 3090 Ti. Благодаря интернет-инсайдерам из Китая стала известна дата старта продаж адаптера.
Раскрыта дата релиза видеокарты NVIDIA за полмиллиона рублей

Сообщается, что релиз намечен уже на 26 марта 2022 года. При этом ориентировочная цена GPU, при разработке которой производитель столкнулся с проблемами и по части памяти Micron GDDR6X частотой 21 ГГц, и по части программной поддержки, составляет 5 тыс долларов. С учётом нынешнего курса, это более 500 тыс рублей.

Отметим, что в этом мало удивительного. Более простая модель — RTX 3090 — уже дошла до ценника в 400 тыс рублей.

Тот же инсайдер, что раскрыл дату релиза новинки от NVIDIA, также рассказал, что компания отменила выпуск более доступной RTX 3070 Ti с 16 ГБ памяти.

Источник: ITHome
Новости партнеров
Новости партнеров