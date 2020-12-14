Раскрыта дата выхода флагманских часов Realme Watch S Pro

Характеристики Realme Watch S Pro, в отличии от даты выхода, на сегодняшний день не были секретом, поскольку ранее засветились в базе данных Федеральной комиссии по связи США. Так, согласно обнародованным данным, их оснастили 1,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454 x 454 пикселей. В функционал новинки входит подсчет шагов, расстояния, калорий, а также частоты пульса. Помимо прочего флагманские “умные” часы realme способны самостоятельно выявлять тип физической активности и отслеживать качество и продолжительность сна.