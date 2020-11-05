Раскрыта дата выхода новых “умных” часов Amazfit под брендом Zepp

На опубликованном изображении часов можно разглядеть три кнопки, которые разместили на правой части. Сам анонс будет проходить в режиме реального времени на официальном YouTube-канале бренда Zepp.

Напомним, что летом этого года Zepp уже выпускал ”умные” часы Zepp E Square с квадратным экраном и Zepp E Circle с круглым.