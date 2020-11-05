Наука и технологии
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Раскрыта дата выхода новых “умных” часов Amazfit под брендом Zepp
Zepp Z
Стало известно, когда Amazfit под брендом Zepp выпустит новые часы. Речь о модели Zepp Z, которую, как выяснилось, презентуют уже в этом месяце.
Так, в сети появился постер, на котором изображена грядущая новинка. Судя по всему, нам стоит готовится к часам в классическом стиле, оснащенными круглым металлическим корпусом в комплекте с ремешком из кожи. Помимо этого в тизере указана и дата выхода Zepp Z - 17 ноября.
На опубликованном изображении часов можно разглядеть три кнопки, которые разместили на правой части. Сам анонс будет проходить в режиме реального времени на официальном YouTube-канале бренда Zepp.
Напомним, что летом этого года Zepp уже выпускал ”умные” часы Zepp E Square с квадратным экраном и Zepp E Circle с круглым.