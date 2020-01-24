Раскрыта дата запуска беспилотного метро в России

Так, на 2020 год запланирована расконсервация строительства Красноярского метро. Соответственно его запуск, если верить официальным данным, которыми поделился директор Управления по строительству красноярского метрополитена Игорь Иванов, состоится в районе 2024 года — именно на этот срок запланировано открытие первой ветки. Что интересно, метро в Красноярске будет беспилотным, а число вагонов сократят с пяти до трех. Что же касательно длины станций, то их планируется сократить примерно в два раза.

Напомним, что ранее строительство Красноярского метро было законсервировано из-за нехватки денег для продолжения работы. Проект перезапуска строительства поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин.