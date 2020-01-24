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Раскрыта дата запуска беспилотного метро в России
Случится это достаточно скоро
В ближайшее время в России планируется запуск беспилотного метро. Первым городом, в котором появится подобное чудо техники, должен стать Красноярск. И судя по всему, случится это уже совсем скоро.
Так, на 2020 год запланирована расконсервация строительства Красноярского метро. Соответственно его запуск, если верить официальным данным, которыми поделился директор Управления по строительству красноярского метрополитена Игорь Иванов, состоится в районе 2024 года — именно на этот срок запланировано открытие первой ветки. Что интересно, метро в Красноярске будет беспилотным, а число вагонов сократят с пяти до трех. Что же касательно длины станций, то их планируется сократить примерно в два раза.
Напомним, что ранее строительство Красноярского метро было законсервировано из-за нехватки денег для продолжения работы. Проект перезапуска строительства поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин.