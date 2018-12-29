Раскрыта дата запуска полноценного российского филиала AliExpress

Российский фонд прямых инвестиций, МегаФон, Mail.Ru и Alibaba Group вышли на «финишную прямую» в обсуждении совместного предприятия AliExpress Russia. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» основатель и крупнейший владелец группы USM Алишер Усманов.

Усманов уточнил: «Исходя из той информации, которой я располагаю, мы на финише. Я думаю, что уже в следующем году это предприятие начнет действовать, мы очень на это надеемся».

Компании объявили о стратегическом партнёрстве ещё в сентябре 2018 года. В рамках сотрудничества создаётся совместное предприятие в области социальной коммерции в России и СНГ. После завершения всех транзакций, владельцами AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), МегаФон (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%).