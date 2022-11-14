Раскрыта диета, максимально безвредная для окружающей среды

Раскрыта диета, максимально безвредная для окружающей средыВ целом, она также полезна и для человеческого организма
Группа учёных из Гарвардской школы здоровья опубликовала результаты своей свежей работы. Специалисты выяснили, какая диета может считаться оптимальной для сохранения окружающей среды.
Исследователи рассказали, что таковым является здоровое питание с преобладанием растительных продуктов. Оно приводит к снижению выбросов парниковых газов, что положительно сказывается на состоянии природы.
Стоит отметить, что научная работа также показала, что соблюдение более здоровой диеты привело к уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также правильное питание привело к сокращению использования пахотных земель, воды и азотистых удобрений.
Учёные уже заявили, что их результаты вполне согласуются с выводами предыдущих исследований. В них специалисты также рассматривали влияние диет с высоким содержанием продуктов животного происхождения, особенно красного и обработанного мяса.