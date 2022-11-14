Раскрыта диета, максимально безвредная для окружающей среды

Исследователи рассказали, что таковым является здоровое питание с преобладанием растительных продуктов. Оно приводит к снижению выбросов парниковых газов, что положительно сказывается на состоянии природы.

Стоит отметить, что научная работа также показала, что соблюдение более здоровой диеты привело к уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также правильное питание привело к сокращению использования пахотных земель, воды и азотистых удобрений.

Учёные уже заявили, что их результаты вполне согласуются с выводами предыдущих исследований. В них специалисты также рассматривали влияние диет с высоким содержанием продуктов животного происхождения, особенно красного и обработанного мяса.