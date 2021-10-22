Раскрыта диета, замедляющая развитие рака

Последние исследования американских учёных показывают, что в этом вопросе эффективна разгрузочная диета. Связано это с тем, что раковые клетки потребляют много глюкозы, а при подобном типе питания заметно сокращается количество доступного вещества.

Что интересно, эксперименты на мышах показали, что разгрузочная диета более действенна, чем кетогенная. Причиной тому учёные называют снижение уровня липидов — без них раковые клетки не способны выстраивать свои клеточные мембраны.

При этом стоит уточнить, что кето диета также способна оказать заметный эффект. Просто во время её применения уровень липидов наоборот повышается.